جماهير رد ستار تجهز "دبابة" لمواجهة يانغ بويز في دوري الأبطال

وضع مشجعون لنادي رد ستار بلغراد الصربي دبابة خرجت من الخدمة أمام ملعبهم قبل مواجهة يوم الثلاثاء لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام يانغ بويز السويسري في لفتة وصفها أحد المشجعين بأنها "طبيعية تماما".

وتعود الدبابة تي-55 لفترة الاتحاد السوفيتي السابق، وهي واحدة من أكثر من ألف دبابة خدمت لعقود في الجيش اليوغوسلافي السابق.

وزينت الجماهير الدبابة بألوان قميص لعب رد ستار بلغراد ووضعتها أمام المدخل الشمالي لملعب رايكو ميتيتش يوم الاثنين، ويخصص الجزء الشمالي من الملعب عادة لجماهير رد ستار التي تورطت في السابق في أحداث عنف.

وقال موقع لمشجعي نادي رد ستار على الإنترنت قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 2-2 "أسلحة رد ستار باتت جاهزة"، ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي رد ستار للتعليق.

ونفى مشجعو رد ستار أن يكون وضع الدبابة أمام الملعب تصرفا استفزازيا وقام العشرات منهم بالتقاط الصور بجوارها، وقال المشجع نيناد :ليس استفزازا.. إنه إمر طبيعي تماما.. الحرب انتهت منذ 25 عاما.

وهون وزير الداخلية نيبوشا ستيفانوفيتش من الأمر قائلا إنه لا توجد ذخائر في الدبابة، وأبلغ الصحفيين: باتت هيكلا الآن يشبه الدبابة رغم وجود المدفع والبرج. قال مسؤولون إنه لا يوجد أي داع لتدخل الشرطة.