كانتونا يتوج بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي

المصدر: برلين - د ب أ

توج ايريك كانتونا لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الفرنسي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك تكريما لما أسهم به في كرة القدم.

وسيجرى تقديم الجائزة إلى كانتونا يوم الخميس في موناكو خلال سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثنى ألكسندر سيفرين رئيس (يويفا) على مسيرة كانتونا كلاعب، وكذلك دوره الاجتماعي منذ اعتزاله.

وقال سيفرين إن كانتونا رجل :يرفض الحلول الوسط، ويدافع عن قيمه، ويعبر عن رأيه، ويكرس قلبه وروحه في دعم القضايا التي يؤمن بها.

وعمل كانتونا (53 عاما) في التمثيل بعد اعتزاله لعب كرة القدم كما نشط في كرة القدم الشاطئية، وكان لاعبا ومدربا بالمنتخب الفرنسي الذي توج بكأس العالم 2005 لكرة القدم الشاطئية.

وكانت جائزة رئيس (يويفا) قد منحت من قبل لعدد من النجوم السابقين من بينهم ديفيد بيكهام وفرانز بيكنباور ويوهان كرويف وبوبي تشارلتون.