هاري كين: توتنهام بحاجة إلى "سلسلة انتصارات"

لا يتوقع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أن يتعثر كثيراً هذا الموسم الثنائي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وليفربول بطل أوروبا، لذا قال إن ناديه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للتنافس على القمة.



وحصد سيتي لقب الدوري الموسم الماضي برصيد 98 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول ضمن ثلاثية من الألقاب المحلية لفريق بيب غوارديولا بينما أحرز فريق يورغن كلوب اللقب الأوروبي للمرة السادسة.



وردا على سؤال حول أن توتنهام هو الفريق الأكثر استعدادا للتنافس مع العملاقين هذا الموسم قال كين: نعم أتمنى لكن هذا سيتطلب الكثير من العمل الشاق.



ويتصدر ليفربول الدوري بعد الفوز في أول ثلاث مباريات ويأتي سيتي ثانيا بفارق نقطتين بعد الفوز مرتين والتعادل مرة واحدة، وقال كين بعد الخسارة 1-0 أمام نيوكاسل يونايتد: كما نرى جميعا.. لا يوجد تعثر منهما، قلت قبل انطلاق الموسم إنه إذا نجحنا في تحقيق سلسلة انتصارات ربما على مدار شهرين أو ثلاثة أشهر دون خسارة أي نقطة فهذا ما نحتاجه، الحقيقة هذه بداية محبطة لكن الطريق لا يزال طويلا.. تنتظرنا الكثير من المباريات الكبيرة.



وستكون واحدة من تلك المباريات أمام غريمه أرسنال في قمة لندنية يوم الأحد المقبل، وقال كين إن الخروج بالنقاط الثلاث من استاد الإمارات سيمنح توتنهام دفعة كبيرة قبل فترة التوقف لخوض مباريات دولية الشهر المقبل.



وأضاف مهاجم إنجلترا: لا يحب المرء أبدا أن يدخل مرحلة التوقف بعد أن يتعادل أو يخسر، إذا خرجنا بالانتصار فهذا سيجعل حصيلتنا من أول أربع مباريات أفضل بعض الشيء. الأمر ليس سهلا لكن يجب أن نضمن أن نكون مستعدين.