إبراهيموفيتش: مستواي يؤهلني للعودة إلى إنجلترا

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي لكرة القدم يوم الأربعاء، أنه منفتح على فكرة العودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حينما ينتهي عقده في نوفمبر المقبل.

وسجل إبراهيموفيتش، 37 عاماً، 46 هدفاً في 49 مباراة لعبها منذ انضمامه إلى الفريق المنافس في الدوري الأميركي في مارس عام 2018.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لذلك إذا أرادني مانشستر يونايتد، سأكون موجوداً".

وسجل اللاعب السويدي 28 هدفاً في أول موسم له مع مانشستر يونايتد في 2016 - 2017، قبل أن يعاني من إصابة في الركبة، ليرحل عن الفريق بعد أن تم فسخ عقده لمدة عامين مع الفريق باتفاق مشترك بين الجانبين، للسماح له بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

وفي حالة انضمامه إلى مانشستر يونايتد، فإنه لن يتم السماح له بالمشاركة مع الفريق حتى يناير المقبل، حينما يتم فتح فترة الانتقالات الشتوية القادمة في إنجلترا.