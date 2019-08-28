إيسكو يعمق أزمة ريال مدريد وينضم إلى قائمة المصابين

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء عن انضمام لاعب خط وسطه الشهير إيسكو إلى قائمة الإصابات في صفوف الفريق وغيابه عن مباراة الفريق المقررة يوم الأحد المقبل أمام فياريال في المرحلة الثالثة بالدوري الإسباني.

كما تهدد الإصابة مشاركة اللاعب مع المنتخب الإسباني في مباراتيه المقررتين خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح النادي ، في بيان رسمي يوم الأربعاء : بعد الفحوص التي أجريت للاعب يوم الأربعاء ، شخص الطاقم الطبي لريال مدريد إصابة إيسكو بأنها إصابة عضلية في الساق اليمنى.

وبهذا ، انضم إيسكو لقائمة الإصابات في فريق الريال والتي تضم الكولومبي خاميس رودريغيز الذي يعاني أيضا من إصابة عضلية تعرض لها قبل أيام وماركو أسينسيو وإبراهيم دياز.

وقد تحرم الإصابة إيسكو من المشاركة مع المنتخب الإسباني في مباراتيه أمام رومانيا وجزر فارو في الخامس والثامن من سبتمبر المقبل على الترتيب ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).