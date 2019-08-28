حملة موجهة ضد بوغبا تطالبه بالرحيل عن مانشستر يونايتد

كشفت وسائل الإعلام البريطانية يوم الأربعاء، أن الحملة العدائية الموجهة ضد اللاعب الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تزداد شراسة يوما تلو آخر.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه بعد تعرض بوغبا لتهديدات بالقتل عقب إخفاقه في تنفيذ ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بدأت الآن بعض الملصقات التي تحمل عبارات عدائية ضد نجم المنتخب الفرنسي تظهر داخل مركز تدريبات مانشستر يونايتد "كارينغتون".

وكان النادي الإنجليزي قد وضع لافتة قبل أسبوعين داخل مقر تدريباته أوضح من خلالها للجماهير أنه غير مسموح للاعبين بالتوقف والتوقيع على "أوتوغراف"، وذلك بسبب مخاطر الطريق.

ولكن "ذا صن" نشرت صورة لافتة من داخل مركز تدريبات كارينغتون تحمل عبارة "إلى الخارج يا بوغبا".

ولا يزال اللاعب الفرنسي، قبل ستة أيام فقط على غلق موسم الانتقالات الصيفية لأبوابه، هدفا لمواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الذي لم يفقد الأمل في ضم اللاعب لدعم وسط ملعب فريقه.