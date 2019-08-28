ليفاندوفسكي: كوتينيو سيكون حاسما في "الأبطال"

أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بأن زميله الجديد فيليب كوتينيو قد يكون "المفتاح" وراء تحسين نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد عما حققه الفريق في المواسم الأخيرة.

وانتقل كوتينيو مؤخرا إلى صفوف بايرن على سبيل الإعارة من برشلونة، بعدما فشل في الظهور مع برشلونة في الموسم الماضي بنفس المستوى الذي كان عليه في ليفربول الإنجليزي.

كما أشار ليفاندوفسكي إلى أن بايرن يضم في صفوفه حاليا عددا من اللاعبين المتميزين الذين يتفوقون على لاعبي منافسه التقليدي العنيد بوروسيا دورتموند.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات إلى صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية، كوتينيو قد يصبح العنصر الحاسم في المباريات المهمة خاصة في دوري الأبطال. أشعر بسعادة بالغة وأعتقد أن اللاعبين الثلاثة (كوتينيو وإيفان بيرسيتش وميكايل كويسانسي) يمثلون إضافة جيدة ومفيدة للفريق".

وأشاد ليفاندوفسكي، 31 عاما، أيضا بنشاط بايرن ودورتموند في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف. وقال: "الأمر لا يتعلق بالعدد وإنما بالجودة. من وجهة نظري ، الشيء الواضح أن لدينا لاعبين أكفاء".