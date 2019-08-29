الإصابة تبعد موراتا عن أتلتيكو مدريد والمنتخب

المصدر: مدريد - أ ف ب

يعاني المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا من التواء في مفاصل ركبته، بحسب ما أعلن يوم الخميس فريقه أتلتيكو مدريد، وسيغيب على الأرجح عن المباريات المقبلة في "الليغا" ولمنتخب إسبانيا مطلع سبتمبر المقبل.

وأصيب موراتا، الأربعاء، في التمارين ويعاني التواء في "مرحلة معتدلة"، بحسب ما أوضح فريق العاصمة الذي حقق انتصارين من مباراتين في الدوري المحلي.

وسيغيب لاعب تشلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق عن مواجهة أيبار ضمن المرحلة الثالثة يوم الأحد، ومواجهتي المنتخب ضد رومانيا وجزر فارو في تصفيات كأس أوروبا 2020 في 5 و8 سبتمبر.

ووصل موراتا (26 عاما) إلى أتلتيكو في يناير الماضي على سبيل الإعارة من تشلسي، وسينتقل بشكل نهائي بعد انتهاء موسم 2019-2020.

وكان موراتا اهدى "كولتشونيروس" الفوز في المباراة الأولى ضد خيتافي (1-صفر) بتسجيله هدف المباراة الوحيد.