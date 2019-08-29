سانشيز.. آخر ضحايا الرقم "7" في مانشستر يونايتد

ارتدى عدد من الأساطير الرقم "7" مع مانشستر يونايتد واستطاعوا حينها وضع بصمة في تاريخ النادي الشمالي الكبير، وهم الأيرلندي جورج بيست والفرنسي كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو ورنالدو.

وبأكثر من 90 مليون يورو، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد في صيف 2009، ولكن بعد رحيله ضم يونايتد عددا من اللاعبين لإعادة توهج الرقم الشهير في النادي الشمالي، إذ استنجد المدرب الكبير فيرغسون بالإنجليزي الشهير مايكل أوين، ومنحه الرقم 7 ليزرع فيه الثقة، ولكنه وطيلة 3 مواسم في 52 مباراة، سجل 17 هدفا فقط.

وبعد رحيل أوين في 2012، تقدم الإكوادوري أنتونيو فالنسيا ليرتدي الرقم نفسه، ولكنه بقي لموسم واحد قبل أن يخلعه، وينتظر الرقم موسما آخر حتى يلبسه الأرجنتيني دي ماريا الذي أحضره فان غال في عام 2014.

ولكن الجناح الأرجنتيني بقي موسما واحدا وكان مخيبا، إذ سجل 3 أهداف فقط في 27 مباراة قبل أن يهرب، ليظهر بعده الهولندي ممفيس ديباي.

حين جاء في صيف 2015، ولكن بعد بداية قوية، بدأت المشاكل ولم يظهر بشكل لائق، ففي 27 مباراة لعبها في الموسم الأول سجل 7 أهداف فقط، وفي الموسم الثاني لم يسجل شيئا ليرحل في منتصف الموسم.

ومنذ مطلع 2017 ولسنة كاملة بقي القميص معلقا حتى جاء التشيلي أليكسيس سانشيز، وبحسب متابعيه فإن أفضل أداء له بقميص مانشستر يونايتد كان عند إعلانه قدومه وهو يعزف على "البيانو"، حتى رحل بعد أن لعب 45 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 ليعود القميص رقم 7 ويبقى دون أن يرتديه أي لاعب ربما خوفا من مقارنة مع أساطير سابقة أو تشاؤما بالرقم.