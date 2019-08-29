سكاي سبورت: برشلونة يغلق صفقة نيمار بنجاح

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن توصل برشلونة الإسباني لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يقضي بعودة وانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى النادي الكاتالوني وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر المقبل.

وانتقل نيمار إلى النادي الباريسي صيف 2017، بعد أن دفع بطل الدوري الفرنسي قيمة الشرط الجزائي للاعب "222 مليون يورو".

وقالت قناة سكاي الإيطالية في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر": تم التوصل إلى اتفاق بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.. نيمار سيعود إلى ناديه السابق، والتوقيع لدى الوصول إلى برشلونة.

ولم تعلن القناة الإيطالية عن تفاصيل الصفقة، بينما ذكرت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق، أن برشلونة سيقدم عرضا بقيمة 170 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.

فيما ذكرت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، سيتخلى عنه سان جرمان على سبيل الإعارة مع خيار إجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، أو بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب نو.