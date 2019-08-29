صفقة تبادلية بين ريال مدريد وسان جيرمان

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الأربعاء، أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يتفاوض في الوقت الراهن حول إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن انتقال نافاس للنادي الباريسي قد يتم بنجاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف الثلاثة، ريال مدريد وباريس سان جيرمان ونافاس، أصبحت متقدمة للغاية، فيما أكدت مصادر أن الحارس الكوستاريكي قد يسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال أيام.

وأشارت "ماركا" إلى أن نافاس سيوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان لكي يحظى بفرصة للمشاركة في المباريات، بعدما أصبح هذا الأمر صعبا مع ريال مدريد، في ظل وجود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ومن المؤكد أن يشارك نافاس بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان في حال انتقل إلى صفوفه، كما سيحصل على راتب أكبر أيضا، ولذلك ينظر الحارس الكوستاريكي بعين الرضا لهذه الصفقة المحتملة.

وفي حال وافق ريال مدريد على انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان، فسيتعين عليه التعاقد مع حارس بديل، خاصة بعد أن ترك حارسيه لوكا زيدان وأندري لونين يرحلان إلى ناديي راسينغ وبلد الوليد الإسبانيين على الترتيب.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد قد يسمح بانتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان مقابل الحصول على خدمات الحارس الفرنسي الفونس أريولا (26 عاما) الذي يلعب لصالح النادي الباريسي والذي سبق له اللعب على سبيل الإعارة بين صفوف فياريال الإسباني في موسم 2015 - 2016.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "لا ناسيون" الكوستاريكية أن نافاس قام بتوديع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، فيما ذكرت بعض المصادر أن الصفقة ستحسم في باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطبقا لهذه المصادر، سيتقاضى نافاس في باريس 7 ملايين يورو سنويا بدلا من الخمسة ملايين يورو التي كان يتقاضها في ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد وضع نافاس ضمن عرضه الذي قدمه لباريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، ولكن بعد أن تراجع عن اتمام هذه الصفقة بدأ البحث عن وسيلة أخرى لكي ينتقل حارسه الكوستاريكي إلى العاصمة الفرنسية مقابل الحصول على خدمات لاعب أخر.

ويدور الحديث في الوقت الراهن حول انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان مقابل انتقال أريولا إلى ريال مدريد.

يذكر أن أريولا هو الحارس الأساسي لباريس سان جيرمان في الوقت الراهن، ولكن في حال انتقاله إلى ريال مدريد فسيكون بديلا لكورتوا.

ويعلم نافاس جيدا منذ نهاية الموسم الماضي أن زيدان يراهن على كورتوا لحراسة عرين ريال مدريد، مما دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

وأكدت "ماركا" أن نافاس كان يتطلع إلى الرحيل مجانا بعد أن يدفع له ريال مدريد القيمة المالية للموسمين المتبقين له في تعاقده، ولكن النادي الملكي رفض هذا المقترح منذ اللحظة الأولى، حيث أنه يأمل في بيع الحارس المخضرم مقابل 20 مليون يورو على أقل تقدير.

ويضع باريس سان جيرمان نافاس ضمن أولوياته منذ أن رحل الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون عن صفوف الفريق، ولكن مع قدوم المدير الرياضي الجديد، ليوناردو أرواغو، تغيرت خطط النادي الباريسي، حيث كان الحارس الإيطالي دوناروما هو المفضل بالنسبة لأراغو.