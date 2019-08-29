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فان ديك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

فان ديك خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا
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توج المدافع الدولي الهولندي فان ديك الموسم الرائع الذي قاد فيه فريقه ليفربول الإنجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس في موناكو.

وتفوق الهولندي على العملاقين الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي).

وخلف الهولندي البالغ من العمر 28 عاما نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الذي نال الجائزة العام الماضي بعد قيادة بلاده إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

كلمات دالّة

#ليفربول, #رونالدو, #فان ديك, #ميسي

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