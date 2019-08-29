ليفاندوفسكي يمدد عقده مع بايرن حتى 2023

مدد البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، تعاقده مع الفريق البافاري لموسمين إضافيين يوم الخميس.

وتوصل ليفاندوفسكي لاتفاق في وقت سابق على البقاء مع الفريق المتوج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم السبعة الأخيرة لتمديد التعاقد حتى يونيو عام 2023، وكان العقد القديم لليفاندوفسكي ينتهي في يونيو عام 2021.

وأحرز ليفاندوفسكي 197 هدفا خلال 246 مباراة لعبها في مختلف المسابقات مع بايرن، الذي انضم لصفوفه في صفقة انتقال حر قبل خمسة أعوام، قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وصرح كارل هاينز رومينيغيه رئيس بايرن "بالنسبة لي، يعتبر روبرت أفضل قلب هجوم في العالم، وكان الدعامة الأساسية لفريقنا لعدة سنوات".

وأضاف رومينيغيه "نحن سعداء للغاية لأنه سيواصل اللعب مع بايرن لفترة طويلة. نحن على يقين من أننا مع روبرت سنحقق أهدافنا الطموحة في الموسم المقبلة وفي السنوات القادمة".

وكثيرا ما ارتبط ليفاندوفسكي بالرحيل عن بايرن مقابل مبالغ مالية ضخمة، حيث كان ريال مدريد الإسباني قريبا للغاية من ضمه إلى صفوفه، غير أنه يبدو مستعدا الآن لاستكمال مسيرته مع الفريق الألماني. وقال ليفاندوفسكي عقب تمديد عقده مع الفريق "أصبح بايرن ميونخ بمثابة بيتي الرياضي. علاوة على ذلك، فإنني أشعر بالاستقرار أنا وأسرتي في مدينة ميونخ".

أكد ليفاندوفسكي "إنني مقتنع بأننا سنحقق الكثير في السنوات القادمة المقبلة، بايرن ميونخ هو أحد أكبر ثلاثة أندية في العالم حاليا، ونمتلك فريقا متميزا. إنني فخور بأن أكون جزءا من هذا النادي".

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لبايرن، خلف الأسطورة جيرد مولر، الذي أحرز 508 أهداف، ورومينيجيه صاحب 217 هدفا. وسجل ليفاندوفسكي 207 أهداف في بوندسليجا مع بايرن ودورتموند، وهو يتصدر قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ البطولة، فيما يحتل المركز الخامس في الترتيب العام.

وتوج النجم البولندي هدافا للدوري الألماني في أربعة مواسم ، وبدأ مسيرته في النسخة الحالية للبطولة على أفضل وجه بإحرازه جميع أهداف بايرن الخمسة في المسابقة حتى الآن. وتحدث الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن عن تمديد التعاقد مع ليفاندوفسكي، حيث قال "هذه هي الخطوة المنطقية ليستقر هنا في سن 31 عاما".

وفاز ليفاندوفسكي بخمسة ألقاب في بوندسليجا، بالإضافة للقبين في بطولة كأس ألمانيا، وثلاثة ألقاب في السوبر الألماني، فيما يحلم بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الذي مازال يفتقده في مشواره الكروي.