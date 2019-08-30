ريال مدريد يحقق أرباحاً قياسية في "الموسم الكارثي"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أن عائداته النقدية في موسم 2018-2019 وصلت إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، وذلك بدون احتساب قيمة صفقات بيع اللاعبين وبعد خصم الاستحقاقات الضريبية التي قدرت بـ 38 مليونا و400 ألف يورو.

واجتمع مجلس إدارة ريال مدريد يوم الخميس وقرر توجيه دعوة للجمعية العمومية للاجتماع بصورة عادية في 15 سبتمبر المقبل للتصديق على ميزانية الموسم المذكور.

وقال نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: في الربع الرابع من ذلك الموسم تم التصديق على العقد والميزانية المخصصة لتجديد ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2019-2020.

وأضاف: بلغت العائدات المالية لريال مدريد في موسم 2018-2019 إلى 757 مليونا و300 ألف يورو، بزيادة 0.8 بالمئة عن الموسم السابق، نمو الأعمال التجارية كان بمثابة تعويض للمبالغ القليلة التي حصلنا عليها من بطولة دوري أبطال أوروبا.