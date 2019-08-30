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سانشيز لاعباً لإنتر ميلان بنظام الإعارة

المصدر: لندن - فرانس برس
آخر مباراة لعبها سانشيز مع مانشستر يونايتد
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عاد المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم من بوابة إنتر ميلان، بعد أن ضمه الأخير من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020 بحسب ما أعلن الناديان يوم الخميس.

وكان التشيلي البالغ من العمر 30 عاما استهل مغامرته في القارة الأوروبية بقميص أودينيزي الإيطالي عام 2006 قبل أن يتنقل بعدها بين برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، وصولا إلى مانشستر يونايتد الذي ضمه عام 2018.

وقال يونايتد في حسابه على تويتر "بإمكاننا أن نؤكد انضمام أليكسيس إلى إنتر ميلان معارا حتى 30 يونيو 2020. نتمنى لأليكسيس سانشيز كل الحظ في إيطاليا".

كلمات دالّة

#ليفربول, #سانشيز, #إنتر ميلان

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