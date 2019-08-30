ميسي ورونالدو.. منافسة تاريخية بقيت مشتعلة لمدة 15 عاماً

سحرت منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أنصار كرة القدم بعد استمرارها بشكل متواصل لمدة تفوق 10 سنوات، لتشمل منافستهما لاعبين جدد مثل الكرواتي لوكا مودريتش والهولندي فيرجيل فان ديك.

ومنذ عام 2009، لم يسبق لأي لاعب حرم الثنائي من الفوز بأفضل لاعب في أوروبا أو العالم، سوى مودريتش في العام الماضي، وفان ديك في العام الجاري.

احتدمت المنافسة بين الأسطورتين بعد أن لعبا سوياً في الدوري الإسباني، للغريمين برشلونة وريال مدريد، فتارة يحقق برشلونة الألقاب المحلية محطماً الأرقام بقيادة ميسي ما يجعل أنصاره يرون تفوقاً ساحقاً له على نظيره البرتغالي، وتارة ينجح رونالدو بتحطيم أرقام دوري أبطال أوروبا وإيصال ناديه للقب يبعد بست بطولات عن أقرب الأندية في ترتيب الأكثر فوزاً بالبطولة القارية.

ولم تتوقف منافستهما وجماهيرهما في الأندية فقط، حيث يواصل أنصارهما التغني بنجاحات النجمين الدولية ليؤكدا تفوق أحدهما على الآخر، وصولاً إلى مونديال 2018، الذي ودع فيه منتخبا البرتغال والأرجنتين البطولة في الدور نفسه.

ولكن أسطورتي بلادهما وأنديتهما يحترمان بعضهما ويقدران نجوميتهما، فخلال حدث قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019 جلس اللاعبان بقرب بعض، وتحدثا عن مسيرتهما، حينها رد ميسي على سؤال المقدمة حول اشتياقه لرونالدو ليقول "نعم أفتقد رونالدو في ريال مدريد وإسبانيا"ليضيف رونالدو "تشاركنا هذه المنصة والحفلات الخاصة بالجوائز لـ15 عاماً ولا أعتقد أنها حدثت في التاريخ لمدة كهذه بين لاعبين، تربطنا علاقة جيدة ولكن لم نذهب للعشاء سوياً حتى الآن، ولكن أود ذلك مستقبلاً، هو أمر مميز أن أكون في تاريخ كرة القدم، أنا هناك وهو كذلك".

وتعد منافستهما المستمرة لأكثر من 10 سنوات من أطول التحديات الفردية الثنائية في الرياضيات بشكل عام وليس على مستوى كرة القدم، ففي كرة القدم الأميركية امتدت منافسة توم بريدي وبيتر مانينغ لـ15 عاماً قبل أن يعتزل الأخير اللعب في 2016.

وشهدت كرة السلة الأميركية منافسة محتدمة بين الثنائي لاري بيرد وإيرفين "ماجيك" جونسون اللذين بدآ اللعب في عام 1979 قبل أن يعتزل الأول في 1992 والآخر بعده بثمانية أعوام.

ولا تزال منافسة الأسطورتين روجيه فيدرر ورافاييل نادال مستمرة حتى الآن رغم أن أول مواجهة جمعتهما قبل 15 عاماً، وهي الحال نفسها للاعبي الغولف فيل ميكلسن وتايغر وودز، إذ استهل الأول مشواره الاحترافي في 1992 والآخر في 1996، وكلاهما ما زال يواصل اللعب حتى الآن وهما على مشارف الخمسين عاماً.