قرعة متوازنة للأندية في بطولة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت يوم الجمعة في موناكو عن مجموعات متوازنة إلى حد كبير بحكم توزيع الفرق المشاركة على مستويات، وكانت المهمة الأصعب لأرسنال الإنجليزي وصيف البطل إذ يواجه إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومع وضع الفرق الكبيرة بحسب تصنيف الاتحاد القاري في المستوى الأول، مثل أرسنال وإشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (5 أخرها ثلاثة متتالية بين 2014 و2016)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بطل 2017، أو لاتسيو وجاره روما الإيطاليين وبورتو البرتغالي، كان من الطبيعي أن تأتي القرعة متوازنة دون مواجهات من العيار الثقيل.

وجاء إشبيلية، المتخصص بالمسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، في المجموعة الأولى الى جانب أبويل القبرصي وقره باغ الأذربيجاني ودوديلانغ اللوكسمبورغي، ما يجعله مرشحا طبيعيا لتصدر المجموعة، على غرار يونايتد الذي اعتاد المشاركة في دوري الأبطال لكنه أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السادس ما أعاده الى المسابقة التي أحرز لقبها عام 2017.

ويلتقي فريق المدرب النروجي أولي غونار سولشاير ضمن المجموعة الثانية عشرة الأخيرة مع أستانا الكازخستاني وبارتيزان بلغراد الصربي وألكمار الهولندي، فيما يعتبر إينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل 1980 (كأس الاتحاد الأوروبي حينها) المنافس الأبرز في المجموعة السادسة لأرسنال الذي يكتفي بالمشاركة في "يوروبا ليغ" للموسم الثالث تواليا بعد أن دأب على أن يكون بين كبار دوري الأبطال دون انقطاع منذ موسم 1998-1999.

وتضم مجموعة الفريق اللندني أيضا كلا من ستاندار لياغ البلجيكي وفيتوريا شيتوبال البرتغالي.

وفي المجموعة الخامسة، يتجدد الموعد بين سلتيك بطل اسكتلندا وكلوج الروماني اللذين تواجها هذا الموسم في الدوري التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا حين فاز الأخير 5-4 بمجموع المباراتين، قبل أن يخرج في الدور الفاصل على يد سلافيا براغ التشيكي.

ولن تكون المجموعة سهلة على سلتيك أو كلوغ، إذ تضم لاتسيو ورين الفرنسي، والأمر ذاته ينطبق على عملاق اسكتلندا الآخر رينجرز الذي وقع في المجموعة السابعة الى جانب بورتو وفينورد الهولندي ويونغ بويز السويسري.

وتقام الجولة الاولى من دور المجموعات في 19 سبتمبر والسادسة في 12 ديسمبر، وكان تشلسي الإنجليزي توج باللقب الموسم الماضي على حساب جاره اللندني أرسنال لكنه يشارك في دوري الأبطال، ليس بسبب احرازه اللقب (بطل يوروبا ليغ يتأهل الى دور المجموعات من دوري الأبطال)، بل لأنه حل أيضا ثالثا في الدوري الممتاز.