مانشستر يونايتد يعير سمولينغ إلى روما لمدة موسم

أعلن نادي روما الإيطالي يوم الجمعة ضم المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وقال سمولينغ (29 عامًا) الذي انضم الى يونايتد عام 2010 قادمًا من فولهام "إنها الفرصة المثالية بالنسبة لي، أن أخوض تجربة في دوري جديد مع فريق كبير ولديه طموحات كبيرة، هذا ما أردته".

فيما أعرب جيانلوكا بتراتشي المدير الرياضي للنادي الايطالي "أننا سعداء بضم لاعب مثل كريس الذي يتمتع بخبرة كبيرة الى روما. نؤمن أنه سيساهم في تحسين الفريق وكل اللاعبين الذين يلعبون معه".

وخاض سمولينغ 323 مباراة مع "الشياطين الحمر" خلال تسعة أعوام أمضاها في "أولد ترافورد" حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي مرتين عامي 2011 و2013.

وفي مقابلة مع قناة يونايتد، قال مدربه النرويجي أوليه غونار سولشاير إنه "في الوقت الحالي لدينا ستة لاعبين في مركز قلب الدفاع، وظهرت هذه المسألة (انتقال سمولينغ إلى روما) في الأيام القليلة الأخيرة (قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية الأوروبية يوم الاثنين المقبل)".

وأشار إلى أن "كريس قرر اختبار حظوظه هناك. إنها تجربة ومغامرة جديدتان. سيعود (إلى يونايتد) أفضل مما هو عليه حاليا لأنه سيلعب مع فريق كبير. إنه دوري جيد. ليس هناك الكثير من اللاعبين الإنجليز الذين لعبوا في إيطاليا، وأعتقد بأنه سيستمتع بذلك".

وأصبح الإنجليزي البالغ 29 عاما ثاني لاعب ينتقل بنظام الإعارة من مانشستر يونايتد الى إيطاليا، بعد الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي التحق الخميس بإنتر ميلان. وافتتح روما، سادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الإيطالي بالتعادل مع جنوى 3-3، وسيلتقي الأحد مع جاره اللدود لاتسيو في المرحلة الثانية.