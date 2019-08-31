الإسباني مونريال يترك أرسنال وينتقل إلى سوسيداد

أعلن أرسنال يوم السبت انتقال الظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال إلى ريال سوسيداد لمدة عامين، دون الكشف عن قيمة الصفقة، بعد ست سنوات أمضاها في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانضم مونريال (33 عاما) إلى أرسنال قادما من ملقة في يناير 2013 وشارك في 251 مباراة مع الفريق اللندني وأحرز عشرة أهداف، وذكر أرسنال في بيان: خلال وجوده معنا لعب ناتشو في مركزه الأصلي الظهير الأيسر بجانب مركز قلب الدفاع وتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات ودرع المجتمع ثلاث مرات ولعب دورا كبيرا في وصول أرسنال لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ونقدم له الشكر على مساهمته مع الفريق ونتمنى له جميعا التوفيق في مستقبله.

وسيتم تقديم مونريال، الذي بدأ مسيرته مع أوساسونا، لجمهور ريال سوسيداد يوم الاثنين، وحصل فريقه الجديد على أربع نقاط من ثلاث مباريات هذا الموسم وخسر من الغريم المحلي أتليتيك بلباو الجمعة.