بايرن ميونخ يلجأ لـ"استعارة" اللاعبين في الأعوام الأخيرة

اعتاد بايرن ميونخ في المواسم الماضية اللجوء إلى استعارة اللاعبين، بحثا عن سد حاجات الفريق الفنية بدلا من التعاقد بشكل دائم.

وفي ظل تصاعد أسعار اللاعبين، لجأ النادي البافاري إلى استعارة بعض النجوم الذين لا يحظون بفرصة للعب مع أنديتهم، وهو ما حدث مع كينغسلي كومان بانتقاله من يوفنتوس الإيطالي نحو البايرن بإعارة لموسمين، ولم يحظ الشاب الفرنسي بمكان أساسي في تشكيلة السيدة العجوز ما لفت أنظار بايرن ميونخ الذي استعاره مقابل 7 ملايين يورو، قبل أن يفعل بند الشراء بـ21 مليون يورو.

ولم يكسب الكولومبي خاميس رودريغيز ثقة زيدان، مدرب ريال مدريد في ولايته الأولى، ما دفعه لخوض تجربة مع بايرن ميونخ لموسمين على سبيل الإعارة مقابل 20 مليون يورو، قبل أن يعود مجدداً إلى العاصمة الإسبانية للعب تحت إمرة زيدان في ولايته الثانية.

وفي الميركاتو الحالي استعار البايرن الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنترميلان الإيطالي لموسم واحد بتوصية من مدرب الفريق الذي سبق له تدريبه في منتخب كرواتيا، مع خيار الشراء بـ20 مليون يورو.

وأنهى بايرن صفْقاته هذا الصيف باستعارة البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة مقابل 20 مليون يورو مع أحقية الشراء في نهاية الموسم بـ120 مليون يورو، وكلف كوتينيو خزينة برشلونة 150مليون يورو، ولم يقدم أفضل نسخة له مع البلوغرانا، وشارك تحت إمرة فالفيردي في 38 مباراة في كل المسابقات، 14 منها كاحتياطي.