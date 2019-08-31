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بايرن يرد على هدف ماينز بسداسية ثقيلة

المصدر: ميونخ - د ب أ
كومان أحرز الهدف الخامس
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اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه ماينز 6 -1 يوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم بعدما كان متأخراً في بداية المباراة، قبل أن يقلب النتيجة.

ونجح بايرن في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به يان بول بويتوس لماينز في الدقيقة السادسة ورد بستة أهداف حاسمة، وأدرك الفرنسي بنيامين بافارد التعادل لبايرن في الدقيقة 36 ثم أضاف النمساوي ديفيد ألابا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أحرز الكرواتي ايفان بيريسيتش الهدف الثالث للنادي البافاري في الدقيقة 54 وتكفل الفرنسي كينغسلي كومان بالهدف الرابع في الدقيقة 64.

ووضع المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بصمته بتسجيله الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 78، ليتصدر قائمة هدافي البوندسليغا برصيد ستة أهداف.

وسجل الكندي الصاعد ألفونسو ديفيز الهدف السادس للنادي البافاري في الدقيقة 81، ليرفع بايرن رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات ليتقدم إلى المركز الثاني بينما ظل ماينز بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي ليبقى في المركز الأخير.

كلمات دالّة

#بايرن, #ليفاندوفسكي, #ماينز

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