سيتي يدك برايتون برباعية ويتصدر مؤقتاً

سجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفين ليقود فريقه مانشستر سيتي لفوز كبير على برايتون 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون 1 - 1 ونيوكاسل مع ضيفه واتفورد 1 - 1 وتشيلسي مع ضيفه شيفيلد يونايتد 2 - 2 وفوز كريستال بالاس على أستون فيلا 1 - صفر وليستر سيتي على بورنموث 3 - 1 ووست هام على نوريتش سيتي 2 - صفر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة الثانية وأضاف سيرخيو أغويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و55 قبل أن يختتم برناردو سيلفا أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 79. ورفع أغويرو رصيده إلى ستة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد برايتون عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، فرط فريق تشيلسي في فوز كان في متناول يده وسقط في فخ التعادل 2 - 2 أمام ضيفه شيفيلد يونايتد.

وتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين سجلهما تامي آبراهام في الدقيقتين 19 و43، فيما سجل هدفي شيفيلد يونايتد كالوم روبينسون في الدقيقة 46 وكورت زوما، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89. ورفع تشيلسي رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف شيفيلد الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تعادل نيوكاسل مع واتفورد 1 - 1. تقدم واتفورد بهدف سجله ويل هيوز في الدقيقة الثانية، وتعادل فابيان شار لنيوكاسل في الدقيقة 41. ورفع نيوكاسل رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر فيما حصد واتفورد أول نقطة له هذا الموسم.

وعلى ملعب ووكرز، فاز ليستر سيتي على بورنموث 3 - 1. وسجل أهداف ليستر سيتي جيمي فاردي (هدفين) في الدقيقتين 12 و73 ويوري تيليمانس في الدقيقة 41، فيما سجل هدف بورنموث كليوم ويلسون في الدقيقة15. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد بورنموث عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب لندن الأولمبي فاز وست هام على نوريتش سيتي بهدفني نظيفين سجلهما سباستيان هيلير وأندريه يارمولنكو في الدقيقتين 24 و56. ورفع وست هام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد نوريتش عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، فاز كريستال بالاس على أستون فيلا بهدف نظيف سجله جوردان أيو في الدقيقة 73. وشهدت المباراة طرد محمود حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا في الدقيقة 54. ورفع كريستال بالا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.