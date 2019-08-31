يونايتد يقطع 10 آلاف كيلومتر في "الأوروبي" وزيارة هولندا تؤرقه

سيعاني نادي مانشستر يونايتد من كابوس المسافات الطويلة في محطتي صربيا وكازخستان، بعد الإعلان عن مجموعته التي تضم بارتيزان وألكمار وأستانا.

وستمتد رحلة الوصول إلى "نور سلطان" في كازاخستان إلى 10 آلاف كيلومتر، ما يقارب 12 ساعة بالطائرة.

وفي رحلة بحثه عن لقبه الثاني في الدوري الأوروبي، يونايتد سيواجه بارتيزان للمرة الثانية في تاريخه، إذ سبق أن التقيا في نصف نهائي كأس أوروبا في عام 1966 وخسر بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.

ورغم أن اللقاء سيكون هو الأول بين يونايتد وألكمار إلا أنه سيكون الخامس للفريق الأحمر ضد أندية هولندية، وفي آخر زيارتين له إلى هولندا خسر يونايتد، في 2015 على أرض أيندهوفن، وفي السنة التالية أمام مضيفه فينورد، لكنه في نسخة 2017 تمكن من تحقيق اللقب على أرض محايدة على حساب أياكس.

وقرابة مانشستر يونايتد 3 أسابيع ليقص شريط مشاركاته في البطولة الأوروبية ليخوض قبلها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، وتم تعديل موعد مباراة أولد ترافورد أمام الغريم ليفربول لتصبح في العشرين من أكتوبر، بسبب الجولة الثالثة للدوري الأوروبي.