يونيون برلين يصعق دورتموند بثلاثية ويعرضه لخسارته الأولى

حقق يونيون برلين الوافد الجديد فوزا مفاجئا 3-1 على بروسيا دورتموند المرشح لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليترك منافسه بعيدا بثلاث نقاط عن الصدارة.

ومنح ماريوس بولتر التقدم ليونيون برلين، الذي حقق أول انتصاراته على الإطلاق في دوري الدرجة الأولى، في الدقيقة 22 لكن أفراحه لم تستمر طويلا بعد أن عادل باكو ألكاسير مهاجم دورتموند النتيجة عقب مرور ثلاث دقائق.

لكن بدلا من قلب المباراة رأسا على عقب، مثلما فعل في مباراتيه السابقتين في الدوري حين تأخر بهدف، اهتزت شباك دورتموند مرة أخرى.

وتابع بولتر الكرة في الشباك بعد أن أبلى رومان بيركي حارس دورتموند بلاء حسنا في التصدي لتسديدة. وأنهى سيباستيان أندرسون تحركا جيدا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وبعد خسارته الأولى هذا الموسم، يملك دورتموند ست نقاط في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف رازان بال شبورت لايبزيغ المتصدر الذي يملك تسع نقاط عقب تغلبه 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ. ولدى يونيون برلين أربع نقاط.

وحقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزا ساحقا 6-1 على ماينتس ليتقدم للمركز الثاني برصيد سبع نقاط.