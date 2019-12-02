بوكيتينو جاهز للعودة إلى التدريب بعد "فترة راحة"

قال ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يسعى للعودة إلى التدريب في أوروبا في ظل وجود العديد من "العروض المغرية".



ورحل المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 47 عاماً، والذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي عن الفريق بعد سلسلة من النتائج السيئة بجميع المسابقات هذا الموسم وحل البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه ليقود الفريق الإنجليزي للفوز في أول ثلاث مباريات حتى الآن.



وربطت وسائل إعلام بريطانية بين بوكيتينو وأرسنال غريم توتنهام، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ.



وأبلغ بوكيتينو شبكة فوكس سبورتس في الأرجنتين: هناك العديد من الأندية والعروض المغرية أمامي. في سني هذا لست بحاجة لوقت طويل للتعافي. أنا منفتح على الاستماع للعروض التي أمامي... لكن في الوقت الحالي أهم شيء هو استعادة الصفاء الذهني بعد خمسة مواسم ونصف مذهلة مع توتنهام.



ولم يستبعد بوكيتينو، الذي زار فريقه القديم نيولز أولد بويز هذا الأسبوع، احتمال العمل في بلاده، وقال: أنوي العودة للتدريب في أوروبا. من الصعب تخيل العمل في الأرجنتين. لكن من أجل عائلتي لن أرفض العمل هنا.



وأضاف: أنا بحاجة للهدوء في الأيام المقبلة ومعرفة ماذا سيحدث. لم أملك الكثير من الوقت لتفهم ماذا حدث. أفضل قرار كان المجيء إلى الأرجنتين للراحة لمدة عشرة أيام.