روجرز يرفض إغراء أرسنال.. ويتمسك بالبقاء مع ليستر

قلل برندان روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي من التكهنات المثارة حول إمكانية توليه تدريب أرسنال، مؤكدا أنه "سعيد للغاية" في فريقه الحالي.

وألمح روجرز يوم الأحد إلى أن عقده مع ليستر يسمح له بالرحيل إذا سدد الشرط الجزائي، ولكن براندن عاد يوم الاثنين ليؤكد أنه يعيش حالة من الرضا التام في ليستر صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بفارق ستة مراكز و13 نقطة عن أرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأشار المدرب الذي يرتبط بعقد مع فريقه الحالي حتى 2022: لماذا أرغب في الرحيل عن ليستر سيتي حاليا؟ أعمل مع مجموعة من اللاعبين من أصحاب الإمكانيات الهائلة، لقد أدليت بإجابة صريحة فيما يتعلق بالشرط الجزائي الموجود في عقود كل المدربين، وفجأة بدا وأنني تركت الباب مفتوحا. بالنسبة لي أكررها، أشعر بالسعادة هنا، سعيد للغاية، أود مواصلة ذلك.



ويبحث أرسنال عن مدرب جديد بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري يوم الجمعة الماضي، إذ تولى فريدي ليونبيرغ المهمة بشكل مؤقت حاليا.