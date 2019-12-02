ساوثغيت: إنجلترا تستطيع كتابة تاريخ جديد في بطولة أوروبا

يقول غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إن الجيل الحالي يملك فرصة حقيقية لتغيير سجل البلاد السيئ في بطولة أوروبا عندما يخوض النهائيات العام المقبل.

وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وصعدت مرة واحدة فقط في آخر 50 عاما للدور قبل النهائي في بطولة أوروبا وكانت في 1996 حين كان يلعب ساوثغيت لمنتخب بلاده.

وأبلغ ساوثغيت الصحفيين : لدينا فرصة لتحقيق نتيجة أفضل من الكثير من المنتخبات السابقة وتغيير سجلنا السيء في بطولة أوروبا. وتابع : تملك هذه التشكيلة الفرصة لإسعاد جماهيرنا مجددا. اختبروا بالفعل هذه المشاعر قبل عامين ولديهم الآن الفرصة لتكرارها وربما تحقيق نتيجة أفضل.

وستلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة مع كرواتيا وجمهورية التشيك والفائز من مواجهات الملحق رقم 3 في نهائيات بطولة أوروبا 2020، ويضم الملحق رقم 3: إسكتلندا - النرويج - صربيا - إسرائيل.



وستلعب إنجلترا كل مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في استاد ويمبلي الذي سيستضيف أيضا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.