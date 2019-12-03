خضيرة يخضع لعملية جراحية في الركبة

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعب وسطه الألماني سامي خضيرة سيخضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى يوم الأربعاء في أوغسبورغ.

وأوضح يوفنتوس أن خضيرة يعاني منذ فترة من إصابة في الركبة مما يؤثر على مشاركته مع الفريق، ومن المتوقع وفقا للبيان أن يعود خضيرة للمشاركة في المباريات مطلع عام 2020.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في 2015.

وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير الماضي.