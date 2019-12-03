رئيس بريشيا: بالوتيلي يمكنه الرحيل مجاناً في يناير

قال ماسيمو تشيلينو رئيس بريشيا إن المهاجم ماريو بالوتيلي يمكنه المغادرة مجانا في فترة الانتقالات الشهر المقبل لأن مستواه لا يساعد الفريق في معركة البقاء بدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

وعجز مهاجم مانشستر سيتي وليفربول السابق عن استعادة بريقه منذ انضم إلى بريشيا في أغسطس الماضي وسجل هدفين في 8مباريات بالدوري، وفي الشهر الماضي هدد بالوتيلي بترك الملعب بعد تعرضه لصيحات عنصرية خلال مباراة ضد فيرونا في الدوري.

وقال تشيلينو في تصريحات تلفزيونية "ماريو حزين لأنه غير قادر على اللعب بأسلوبه المعهود، فالصراع من أجل النجاة في دوري الدرجة الأولى يتطلب تضحية هائلة وربما اعتقد بالوتيلي أن المسألة أكثر بساطة، وفي يناير يمكنه الرحيل كلاعب حر. وفي الوقت الحالي يحتاج للتفكير في أفضل طريق أمامه ليسلكه".

وعلّق تشيلينو مؤخرا على فقدان المهاجم مكانه في الفريق قائلا إن مشكلة بالوتيلي إنه أسود و"يحاول أن يصبح أكثر بياضا"، وحاول التقليل من الأمر بعد اتهامه بالعنصرية قائلا: لا يمكن أن أكون عنصريا وتعليقي أخرج عن سياقه، كنت أقول شيئا غبيا وألقي دعابات.