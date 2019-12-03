شقيقة رونالدو تسخر من ليفربول.. وتهاجم فان ديك

لم تجد كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو في تعليق فيرجيل فان ديك أمرا مضحكا بعد أن قال مدافع ليفربول مازحا إن المهاجم البرتغالي "لم يكن ضمن المرشحين" لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019.

وحصل الهولندي فان دايك على المركز الثاني بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي في حفل أقيم أمس الاثنين في باريس بينما حل رونالدو في المركز الثالث.

وغاب رونالدو عن حفل الجائزة التي توج بها خمس مرات مفضلا الذهاب إلى ميلان حيث نال جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وردا على سؤال لصحافي هولندي عن غياب رونالدو أجاب فان ديك: لماذا تسأل؟ هل كان ضمن المرشحين للجائزة؟ وهو ما جعل كاتيا أفيرو ترد من خلال "إنستغرام" وقالت: عزيزي فيرجيل. أينما كنت الآن. حضر رونالدو هذا الحفل ألف مرة.

وأشارت إلى سجل شقيقها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد وقالت: توج كريستيانو بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات بينما لعبت أنت هناك منذ سنوات ولم تتوج بهذا اللقب حتى الآن. في إشارة إلى عدم حصول ليفربول على لقب الدوري منذ 1990.

وبعد أن ذكرت مزيدا من إنجازات شقيقها مع ريال مدريد قالت: عليك الآن يا فيرجيل أن تحاول تحقيق بعض هذه الإنجازات قبل أن نتحدث مجددا. إذا نجحت في الحصول على بعض هذه الألقاب لربما أمكنك الجلوس على طاولة واحدة مع كريستيانو.

وسجل رونالدو 21 هدفا في الدوري الايطالي الموسم الماضي وساعد يوفنتوس في الفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي.