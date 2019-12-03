غوارديولا يستبعد تعاقد سيتي مع لاعبين جدد

لا يخطط بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات في يناير المقبل، لكنه قال إنه يجب على النادي تجديد التشكيلة في نهاية الموسم الجاري.



ولم يضم سيتي بديلا للمدافع فينسن كومباني في نهاية الموسم وفقد إيمريك لابورت، بسبب الإصابة ليتوفر فقط أمام غوارديولا من اللاعبين الكبار في مركز قلب الدفاع الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتامندي.



وذكرت تقارير أن سيتي يرغب في ضم كاغلار سويونكو مدافع ليستر سيتي لكن غوارديولا أكد أنه سيواصل الثقة في البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط البالغ عمره 34 عاما الذي يشغل مؤخرا مركز قلب الدفاع.



وقال غوارديولا للصحافيين : لا أريد أي لاعب في يناير. لم نتمكن من التعاقد مع قلب دفاع في الصيف. نيكولاس أوتامندي استمر وقررنا أن يشغل فرناندينيو هذا المركز وذلك كل شيء.



وأكد غوارديولا أنه سيقيم موقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم بينما أكد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب الوسط أنه سيرحل. وينتهي أيضا عقد فرناندينيو في يونيو المقبل.



وأضاف: ستكون هناك حاجة للتجديد. أكد ديفيد رحيله. فرناندينيو لا يعرف لكن من الطبيعي عندما يبلغ اللاعب مثل هذا العمر والمرحلة في مسيرته فإننا سنبحث عن بديل إذا رحل عن صفوفنا.



ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.