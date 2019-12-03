كلوب: فان ديك يستحق الكرة الذهبية أكثر من ميسي

رأى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن نجم خط دفاعه الهولندي فرجيل فان ديك كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي منحت الاثنين للأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السادسة في تاريخه، مبدياً تفهمه لذلك.

وجاء قائد منتخب هولندا في المركز الثاني بعد مهاجم برشلونة الإسباني، على الرغم من لعبه دورا كبيرا بفوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على برشلونة وميسي بالذات في الدور نصف النهائي.

وقال كلوب: أرى الأمر مختلفا قليلا ويرى الكثير من الناس أنه مختلف بعض الشيء، لكن هذه ليست مشكلة على الإطلاق، قلت قبل ذلك أكثر من 500 ألف مرة أن ليونيل ميسي على الأرجح هو أفضل لاعب رأيته في حياتي. لكن لا يمكنني أن أتذكر موسما أكثر إثارة للإعجاب من أحد المدافعين على الإطلاق بصراحة. لذلك كان من المناسب أن يفوز فيرجل بالجائزة. سمعت أنه كان قريبا جدا.

وفاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه بعدما تفوق على فيرجيل فان ديك بحفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.