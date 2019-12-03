مورينيو: جمهور يونايتد سيرحب بي.. وفريقهم بات من "التاريخ"

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إنه يتوقع استقبالا دافئا عندما يحل فريقه ضيفا على مانشستر يونايتد، فريقه القديم، في ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويعود مورينيو لملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، بعد فترة استمرت عامين ونصف العام، واستطاع خلالها أن يقود الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي والحصول على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.



وقام مورينيو، الذي تولى تدريب توتنهام يوم 20 نوفمبر الماضي، بتنشيط توتنهام، حيث قاده للفوز في المباريات الثلاث التي تولى فيها تدريب الفريق خلفا لماوريسيو بوكيتينو.



وقال مورينيو للصحافيين: يمكنني قول إن العودة مرة أخرى لأولد ترافورد بمثابة العودة لمكان كنت سعيدا بالتواجد فيه. لدي علاقة رائعة مع مشجعي مانشستر يونايتد، سأعود كمدير فني لفريق سيحاول التغلب على مانشستر يوتايتد، وربما يعطي هذا منظورا مختلفا.



وأضاف: أتوقع أن تظهر الجماهير احترامها لي، ولكنني أتفهم أن ما يريدونه في الحقيقة عكس ما أريده، أريد أن يفوز توتنهام، بالطبع، خلال المباراة أتوقع منهم أن ينسوني وأتوقع منهم تشجيع فريقهم على أمل تحقيق النتيجة التي يريدونها، بصراحة، إن مانشستر يونايتد أصبح حاليا بالنسبة في كتاب خبراتي، في كتاب التاريخ الخاص بي.



ويحتل توتنهام المركز الخامس، بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد، الذي يواصل الكفاح لإيجاد السلاسة والتناسق تحت قيادة أولي غونار سولشاير.