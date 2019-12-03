هودسن يطلب من زاها احترام عقده مع كريستال بالاس

طلب روي هودسون مدرب كريستال بالاس من لاعبه ويلفريد زاها تجاهل التكهنات حول رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل والبقاء مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وذكرت تقارير بريطانية أن أندية أرسنال وإيفرتون ونابولي كانت مهتمة بضم زاها قبل انطلاق الموسم لكن هودسون نجح في الإبقاء على لاعب ساحل العاج الذي يرتبط بعقد مع بالاس حتى موسم 2022-2023.



وأكد هودسون أنه لا يشعر بالقلق بخصوص زاها الذي سبق أن عبر عن رغبته في الرحيل بحثا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا. وقال مدرب بالاس للصحفيين : نحن سعداء جدا باستمرار وجوده معنا وأنا لا أزال أعتمد عليه بشكل كبير جدا، في الصيف تلقى النادي عرضا واحدا على الأقل شعر أنه غير مناسب لقبوله وهو، لسوء الحظ إذا كان سينظر للأمر بهذه الطريقة، سيكون مطالبا باحترام عقده الذي يتبقى فيه ثلاث أو أربع سنوات.



وسجل زاها في آخر مباراتين في الدوري أمام ليفربول وبيرنلي وسيحاول مواصلة هز الشباك أمام بورنموث يوم الثلاثاء.