"طاولة المطبخ" تغيّب المغربي بوفال عن ساوثهامبتون

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب الوسط المغربي سفيان بوفال قد يغيب عن مباراة نورويتش سيتي يوم الأربعاء بسبب إصابة "منزلية".

وأصيب بوفال في إصبع القدم الأكبر عند اصطدامه بطاولة المطبخ الأسبوع الماضي ورغم ذلك شارك كبديل في المباراة السابقة أمام واتفورد.

وأوضح هازنهوتل: وضعه أسوأ من المباراة الماضية ولم يتعاف بشكل جيد لذا سيكون من الصعب أن يلعب أمام نورويتش، ربما سيبقى على مقاعد البدلاء لكنه لن يبدأ أساسيا لأنه لم يتدرب اليوم بسبب الألم‭.‬ وزاد: أظهر أهميته في المباراة الماضية ونتمنى أن يتخلص من الإصابات وأن يلعب الكثير من المباريات.



وفاز ساوثهامبتون 2-1 على واتفورد يوم السبت الماضي لينهي سلسلة سيئة من ثماني مباريات بدون فوز وصعد للمركز 18 برصيد 12 نقطة من 14 مباراة.