إبراهيموفيتش ينوي العودة إلى الدوري الإيطالي

قال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه يفكر بشأن العودة إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد قضاء موسمين في الولايات المتحدة ضمن صفوف فريق لوس أنجليس غالاكسي.

وجاء ذلك في مقابلة لمجلة "جي كيو" الشهرية، نشرتها اليوم الأربعاء في نسختها الصادرة باللغة الإيطالية لشهر ديسمبر، وقد نشرت صورة إبراهيموفيتش (38 عاماً) على غلافها ووصفته بأنه "هدية الكريسماس" لأي نادي يتعاقد معه.

وقال إبراهيموفيتش: سأنضم إلى الفريق الذي يريد أن يفوز مجددا، وأن يجدد تاريخه، الفريق الذي يريد تحدي الجميع. بهذه الطريقة فقط، سأجد الدافع الذي أحتاجه لمفاجئتكم من جديد.

وجاءت هذه التصريحات لتثير الشائعات حول احتمالات عودته إلى صفوف ميلان المتعثر في الدوري الإيطالي، حيث تردد أن النادي سيتحرك للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير، كما أبدى بولونيا رغبة أيضا في ضم اللاعب.

وكان إبراهيموفيتش قد لعب لفريق ميلان بين عامي 2010 و2012، وقد توج معه بلقب الدوري الإيطالي، بعد أن توج به ثلاث مرات مع نادي إنتر ميلان، وكذلك اعتلى إبراهيموفيتش منصة التتويج بالدوري الإيطالي في كل من عامي 2005 و2006 بقميص فريق يوفنتوس، لكن جرى تجريد الفريق من اللقبين بعدها إثر قضية التلاعب بنتائج المباريات.

وفي هولندا، توج إبراهيموفيتش بلقبين مع أياكس كما توج بلقب في إسبانيا مع برشلونة، إلى جانب أربعة ألقاب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون قد توج بذلك بإجمالي 11 لقبا محليا، وفي عام 2017، أحرز إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي.