الأرجنتين تصطدم بأوروغواي وتشيلي في كوبا أميركا

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، والمقرر إقامتها في الأرجنتين وكولومبيا في يونيو من العام المقبل، عن وقوع الأرجنتين وتشيلي وأورغواي في مجموعة واحدة.

وسيكون منتخب أستراليا في المجموعة الأولى إلى جانب الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي بالإضافة إلى باراغواي وبوليفيا. ووضعت القرعة منتخب كولومبيا المستضيف إلى جانب البرازيل بطل النسخة الماضية والإكوادور وبيرو وفنزويلا ومنتخب قطر.



وتنطلق البطولة في 12 يونيو المقبل، وتختتم في 12 يوليو، حيث تقام مباراة الافتتاح بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي في ملعب "المونيمنتال" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، فيما تقام المباراة النهائية على ملعب "ميتروبوليتانو" في برانكويلا الكولومبية