بيروجيا يقصي ساسولو من كأس إيطاليا

فجر فريق بيروجيا مفاجأة كبيرة ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما أطاح بفريق ساسولو، من الدور الرابع للمسابقة، عقب فوزه عليه 2 - 1 يوم الأربعاء في الدور الرابع للمسابقة.

وتقدم بيروجيا، الذي يحتل المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي حاليا، بهدف مبكر عن طريق لاعبه باسكوالي ماتزوتشي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله هانس نيكولوسي كافيالي الهدف الثاني في الدقيقة 17.

في المقابل، أحرز مهدي بوربيعة هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 82، لكنه لم يكن كافيا لتأهل فريقه، الذي يحتل المركز الرابع عشر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، إلى دور الستة عشر لبطولة الكأس.