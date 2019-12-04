صلاح وماني يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لحفل الجوائز السنوي، والذي يقام في مدينة الغردقة المصرية في السابع من يناير المقبل والذي يشهد تنافس المصري محمد صلاح وزميله ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب في القارة.

وتصدر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والسنغالي ساديو ماني زميله في الفريق، ترشيحات (كاف) لجائزة أفضل لاعب في 2019، والتي نشرها الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وانضم إلى القائمة النهائية للمرشحين، والتي يتواجد بها عشرة لاعبين، كل من المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي وزميله في الفريق حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، إلى جانب ثلاثة لاعبين جزائريين هم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، ويوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي.

وينافس الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هداف أرسنال الإنجليزي والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي والنيجيري أوديون إيغالو لاعب شنغهاي شينهوا الصيني ضمن قائمة العشر لاعبين النهائية.

كما أعلن (كاف) عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، حيث ضمت القائمة كل من أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي لاعبا الترجي التونسي والتوغولي لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي السابق ومهاجم العين الإماراتي الحالي، وطارق حامد لاعب الزمالك المصري، فيما دخل البلايلي في القائمة أيضًا، بعدما ساهم في تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا مايو الماضي وفاز بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر في يونيو.

ورشح الاتحاد الإفريقي كل من المغربي أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني والسنغالي كريبين دياتا لاعب كلوب بروج البلجيكي والمالي موسى دجينبو لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي والنيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال الإسباني ومواطنه فيكتور أوسمين لاعب ليل الفرنسي، لجائزة أفضل لاعب شاب.

كما دخل الخماسي، أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال والسويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك المصري السابق، وجمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي والفرنسي نيكولا ديبويه مدرب منتخب مدغشقر، في ترشيحات أفضل مدرب في القارة السمراء.

وأعلن الاتحاد الإفريقي، أن منتخبات الجزائر والسنغال ونيجيريا وتونس ومدغشقر، ستتنافس على جائزة أفضل منتخب في العام، فيما تتنافس منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا على جائزة أفضل منتخب للسيدات.