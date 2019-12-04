مدرب ألمانيا السابق يستغرب تدريب كلينسمان لهيرتا برلين

قال بيرتي فوغتس، المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم (1990-1998) إن تولي نجم الكرة الألمانية السابق يورجن كلينسمان تدريب فريق هيرتا برلين كان مفاجأة بالنسبة له.

وأدلى فوغتس (72 عاماً) بتصريحات في شتوتغارت يوم الأربعاء قال فيها: لم أتوقع هذا، وظننت أنه يشغل عضوية مجلس الإشراف وأنه يأتي كل بضعة أسابيع إلى ألمانيا ليزور والدته وفي أعقاب ذلك يتوجه إلى برلين.



وأعرب فوغتس عن ثقته في قدرة لاعبه السابق على إخراج هيرتا من منطقة الهبوط، وقال: يورغن إنسان يرى الإيجابي فقط ويتنبئ به، وبالتأكيد سيضع هيرتا على الطريق الصحيح.



وكان كلينسمان شغل عضوية مجلس الإشراف على نادي هيرتا في التاسع من الشهر الماضي قبل أن يتولى منصب المدير الفني للنادي المتعثر في السابع والعشرين من نفس الشهر.