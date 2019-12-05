ليستر يستعيد المركز الثاني.. ويونايتد يعرض مورينيو لخسارته الأولى

واصل ليستر سيتي انتفاضته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه واتفورد يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت عن فوز مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام هوتسبير 2 - 1، وتشيلسي على ضيفه أستون فيلا وساوثهامبتون على ضيفه نورويتش سيتي بنفس النتيجة، وولفرهامبتون على ضيفه وست هام 2 - صفر. ورفع ليستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد واتفورد عند ثماني نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

وكان ليستر فقد المركز الثاني أمس الثلاثاء لمصلحة مانشستر سيتي، الذي تغلب 4 - 1 على مضيفه بيرنلي في نفس المرحلة، ليستعيد الوصافة بعد مرور 24 ساعة فقط على فقدانها وواصل جيمي فاردي هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي، بعدما أحرز هدف ليستر الأول في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، ليحكم قبضته على صدارة قائمة هدافي البطولة، برصيد 14 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه تامي أبراهام نجم تشيلسي. وأطلق جيمس ماديسون رصاصة الرحمة على آمال واتفورد في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني لليستر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاى من الضائع.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، عقب فوزه المثير 2 - 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير. وارتفع رصيد يونايتد إلى 21 نقطة في المركز السادس، متفوقا بفارق نقطة على توتنهام، الذي تراجع للمركز الثامن.

وتقمص ماركوس راشفورد دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين السادسة و49 من ركلة جزاء، فيما تكفل ديلي آلي بتسجيل هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 39. وبتلك النتيجة، ألحق يونايتد الخسارة الأولى بتوتنهام تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي رحل عن تدريب الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في ديسمبر الماضي. وكان مورينيو تولى تدريب الفريق اللندني في الشهر الماضي خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو.

واقتنص تشيلسي فوزا عسيرا 2 - 1 من ضيفه أستون فيلا، ليعود الفريق الأزرق إلى طريق الانتصارات بعد خسارته في المرحلتين الماضيتين أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد. وارتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر. وبادر تامي أبراهام بالتسجيل لتشيلسي في الدقيقة 23، غير أن الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه أدرك التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 41. وأعاد ميسون ماونت التقدم لتشيلسي من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.