ليستر سيتي يكافئ رودجرز بعقد يمتد إلى 2025

مدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، تعاقده مع برندان رودجرز، مدرب الفريق حتى 2025، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق.

ويأتي تجديد عقد رودجرز، الذي تم إضافة ثلاثة أعوام جديدة على عقده الأساسي، كمكافأة له على العمل الذي قام به بعدما قاد ليستر لاحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز رودجرز، الذي انضم لفريق ليستر في فبراير الماضي، مع ليستر في 17 مباراة من أصل 26 مباراة خاضها مع الفريق، بما في ذلك آخر سبع مباريات.

وارتبط اسم رودجرز، الذي تولى تدريب ليفربول وسلتيك، بتدريب فريق أرسنال، ولكنه قال إنه يخطط للبقاء في ليستر لعدة سنوات مقبلة.

وقال رودجرز للموقع الرسمي لنادي ليستر: عندما اتخذت قراري بالمجيء لليستر، كان لتحمسي بالاتجاه الذي يتخذه النادي، وكيفية قيامي بتطبيق خبرتي في هذه الرحلة.

وأضاف: جئت إلى هنا بغرض إضافة شيء، وأن أساعد في بناء الفريق للمستقبل. لقد ورثت فريقا مذهلا من المساعدين المتفانين الطموحين لتحقيق التقدم والتطور، ولدينا مجموعة لاعبين يشعرون بالسعادة في العمل يوميا.

وأكد :ولمشجعي النادي، يمكنني أن أشكركم لترحيبكم بي وبجهازي المساعد في ناديكم ولوضعكم ثقتكم في عملنا. سنواصل العمل سويا لتحقيق النجاح لفريق ليستر لعدة سنوات مقبلة.

ويحل ليستر ضيفا، صاحب المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول، أستون فيلا بعد غد الأحد في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.