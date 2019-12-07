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سامبدرويا يمدد عقد مهاجمه المخضرم كوالياريلا

المصدر: روما - د ب أ
كوالياريلا فاز بلقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي
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أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم يوم السبت تمديد عقد المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا حتى 2021.

ويخوض كوالياريلا (36 عاماً) موسمه الخامس مع فريق سامبدوريا، واستطاع أن يفوز بلقب هداف الدوري في الموسم الماضي بعد أن سجل 26 هدفا، لكنه خلال هذا الموسم سجل ثلاثة أهداف فقط في 12 مباراة خاضها مع الفريق.

وفاز كوالياريلا بثلاثة ألقاب مع يوفنتوس، كما لعب لفرق إسكولي وأودينيزي ونابولي وتورينو، كما لعب كوالياريلا 28 مباراة مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها تسعة أهداف.

كلمات دالّة

#يوفنتوس, #الدوري الإيطالي, #سامبدوريا, #كوالياريلا

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