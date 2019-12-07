صلاح يعود للتسجيل في ثلاثية ليفربول على بورنموث

عزز فريق ليفربول موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب مضيفه بورنموث 3 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب فيتنس فيرست، تقدم أليكس تشامبرلين بهدف لليفربول في الدقيقة 35 ثم أضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 44 وتكفل المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي الذي يخرج يوم الأحد لملاقاة مضيفه أستون فيلا.

وحقق ليفربول فوزه الخامس عشر هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم ليقطع خطوة جديدة في رحلة البحث عن أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نحو ثلاثين عاما وتحديدا منذ عام 1990.

وسيطر ليفربول بشكل كامل على مجريات اللعب في الدقائق الأولى لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض. وجاءت أولى ملامح الخطورة في الدقيقة السابعة عبر تسديدة قوية من المصري محمد صلاح من داخل منطقة جزاء لكن حارس بورنموث أرون رامسدالي تصدى للكرة ببراعة.

وباستثناء تسديدة صلاح انعدمت الخطورة على المرميين في أول عشرين دقيقة مع ميل الأفضلية لصالح ليفربول. وكاد جيمس ميلنر أن يفتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 24 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار مرمى بورنموث.

وعلى عكس سير اللعب تماما أوشك ارناوت دانجوما على افتتاح التسجيل لبورنموث بعدما تلقى تمريرة رائعة من ريان فريزر أمام المرمى مباشرة لكن دانجوما تباطئ في التسديد ليهدر فرصة محققة على مرمى ليفربول. وتقدم اليكس تشامبرلين بهدف لليفربول في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة طولية من جوردان هندرسون وصلت له أمام المرمى مباشرة ليسدد لحظة خروج الحارس إلى داخل الشباك. وكان البرازيلي روبرتو فيرمينو قريبا من تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن رامسدالي وقف له بالمرصاد.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول أضاف الغيني نابي كيتا الهدف الثاني لليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة بالكعب من صلاح لم يجد معها أي صعوبة في هز الشباك. وبدأ الشوط الثاني بمزيد من الهيمنة الهجومية من جانب ليفربول ولكن رغم الفرص المتولية لم ينجح الفريق في إضافة الهدف الثالث في الدقائق الأول.

وأحرز صلاح الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة رائعة أمام المرمى مباشرة من كيتا ليسدد بكل هدوء في شباك أصحاب الأرض. وكان اندرو روبرتسون قريبا من تسجيل الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك. وأوشك صلاح على تسجيل الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 68 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس بورنموث تصدى له ببراعة. ومرت آخر ربع ساعة من المباراة وسط سيطرة تامة من ليفربول، ولكن دون حدوث جديد على مستوى النتيجة.