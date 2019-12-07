كلينسمان يركز على إيجابيات تعادل هرتا برلين مع فرانكفورت

أبدى يورغن كلينسمان المدير الفني الجديد لفريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم، سعادته بحصد أول نقطة مع فريقه الجديد، وذلك عبر التعادل مع آينتراخت فرانكفورت 2 - 2 مساء يوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال كلينسمان عقب مباراة أمس، وهي الثانية لهرتا برلين تحت قيادته، "إنها خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لنا."

وكان هرتا برلين قريبا من تحقيق الفوز خارج ملعبه، حيث تقدم في المباراة بهدفين سجلهما دودي لوكيباكيو وماركو غروجيتش في الدقيقتين 30 و63، لكن آينتراخت فرانكفورت رفض الهزيمة وتعادل بهدفين سجلهما مارتين هينتيرغير وسيباستيان رود في الدقيقتين 65 و86

ولا يزال هرتا برلين، الذي خسر مبارياته الخمس السابقة في الدوري، في المركز السادس عشر بجدول المسابقة، لكن كلينسمان قال إنه سعيد لما قدمه الفريق تحت قيادته حتى الآن.

وقال كلينسمان "إنه أمر مثير أن أعيش هذه المرحلة مع الفريق. هناك شيء يتطور لدينا."

وكان هرتا برلين قد خسر على ملعبه أمام بوروسيا دورتموند 1 - 2 مطلع الأسبوع الماضي، في أولى مبارياته تحت قيادة كلينسمان، 55 عاما، المدير الفني السابق لكل من المنتخبين الألماني والأمريكي.

وقال ديفي سيلكي مهاجم هرتا برلين "المدرب حفزنا وأعدنا بشكل جيد للغاية قبل المباراة. نشعر بحال جيد ونتمتع بالثقة قبل المباريات المقبلة، بعد أن حصدنا هذه النقطة."

ويواجه هرتا برلين فترة صعبة قبل الإجازة الشتوية للبوندسليغا، حيث يتأهب للقاء فرايبورغ وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ.

وقال غروجيتش لاعب هرتا برلين "الفوز كان سيبدو رائعا بالطبع، لكننا نسعى للتألق من جديد أمام فرايبورغ في الأسبوع المقبل."

وأضاف "حتى النقطة الواحدة يمكن أن تكون مهمة من أجل الثقة. يمكن رؤية ما يحاول المدرب الجديد تنفيذه هنا، وأنا واثق من أن هذا سيظهر بشكل أكثر وضوحا في يناير."