الشرطة تعتقل مشجعاً تصرف بـ"عنصرية" تجاه فريد

ذكرت تقارير بريطانية يوم الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على رجل بسبب مزاعم حول تصرف عنصري خلال مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في استاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أحد مشجعي سيتي قام بإشارة عنصرية أمام البرازيلي فريد لاعب وسط يونايتد خلال مباراة انتهت بفوز الفريق الزائر 2-1 يوم السبت.

وألقى مشجعون بعض الأجسام أيضا على أرضية الملعب بينما كان فريد يستعد لتنفيذ ركلة ركنية وبدا أن أحد الأجسام على الأقل اصطدم برأسه.

وقالت شرطة مانشستر في بيان نشرته صحيفة "ديلي ميرور": تم إلقاء القبض على مشجع عمره 41 عاما بسبب شكوك حول تصرف بشكل عنصري وسيبقى في الحجز من أجل استجوابه.

وكان سيتي قال يوم السبت، إنه ينتهج سياسة عدم التسامح مع أي تصرف عنصري وأي مشجع مدان سيتم حرمانه من دخول الملعب مدى الحياة ويحقق الاتحاد الإنجليزي أيضا في الواقعة.