برشلونة ينصب مهرجان أهداف في شباك مايوركا

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بفوزه بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بقيادة فريقه إلى فوز كبير على مايوركا 5 - 2 يوم السبت، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف في الدقائق 17 و40 و83، فيما سجل أنطوان غريزمان هدفًا في الدقيقة السادسة ولويس سواريز في الدقيقة 43، بينما أحرز أنتي بودمير هدفي مايوركا في الدقيقتين 35 و 64.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، متساويا مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.