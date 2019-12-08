بونوتشي يطلب من لاعبي يوفنتوس "التطور والنضج"

دعا ليوناردو بونوتشي، قائد فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، زملاءه إلى "الوحدة والعمل والتطور" في أعقاب الهزيمة الثقيلة على ملعب لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت.

ونشر بونوتشي عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة لفريق يوفنتوس معلقا عليها بالقول "في الوقت الراهن علينا أن نتحد ونفكر فيما هو قادم، أن نعمل ونتطور وننضج".

ويلتقي يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل مع باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض إلى أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25 وتعادل فيليبي لويز راموس لفريق لاتسيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ثم أضاف سيرجي سافيتش الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 74، قبل أن يختتم فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.