فاردي يقود ليستر إلى تجاوز أستون فيلا ومطاردة ليفربول

واصل جيمي فاردي ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين قاد بهما فريقه ليستر سيتي للفوز 4 - 1 على مضيفه أستون فيلا يوم الأحد في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز شيفيلد يونايتد 2 - 1 على مضيفه نورويتش سيتي، فيما تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون بالنتيجة ذاتها.

وحافظ ليستر سيتي، الذي توج باللقب موسم 2015 - 2016 على انتفاضته في المسابقة العريقة، بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، ويواصل مطاردة ليفربول (المتصدر)، الذي يبتعد عنه بفارق ثماني نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات، عند 15 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع). وافتتح فاردي التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله النيجيري كليتشي إيهانيتشو الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وقلص جاك غريليش الفارق، بتسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن جوني إيفانز أضاف الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 49.

وعاد فاردي لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع لليستر وهدفه الشخصي الثاني، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 16 هدفا، متفوقا بفارق خمسة أهداف على أقرب ملاحقيه تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.