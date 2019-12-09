أوساسونا يوقف انطلاقة إشبيلية بالتعادل

أوقف أوساسونا صحوة ضيفه إشبيلية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل معه 1 - 1 يوم الأحد في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة، ليحرم الفريق الأندلسي من الاقتراب ثنائي القمة برشلونة وريال مدريد.

وظل إشبيلية، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف الصدارة، التي يتقاسمها برشلونة والريال اللذان خاضا 15 لقاء، فيما ارتفع رصيد أوساسونا إلى 23 نقطة في المركز العاشر.

وبادر منير الحدادي بالتسجيل لمصلحة إشبيلية في الدقيقة 11، غير أن إزيكييل أفيلا أحرز هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه أوساسونا، الذي لعب بعشرة لاعبين، بدءاً من الدقيقة 61 عقب طرد لاعبه أويير سانخورخو لحصوله على الإنذار الثاني، إلا أن إشبيلية عجز عن خطف هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من المباراة.